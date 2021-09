Expo 2030, Draghi candida Roma come città ospitante

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto sapere, tramite una lettera inviata ai candidati per essere sindaco di Roma, che la capitale italiana è ufficialmente candidata per essere la città ospitante di Expo 2030. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città” è quello che ha scritto nella lettera il premier Draghi in merito alla candidatura all’Esposizione Universale.

