Lazio, Strakosha torna in porta per il riscatto in Europa

Adesso manca solo il riscatto di Strakosha: «Non ti curar di loro, ma guarda e para». Lo avevamo lasciato in lacrime nel riscaldamento di Lazio-Cagliari, commosso difronte a questo striscione esposto dalla curva. Domani sera – secondo turno di Europa League alle ore 21 – Thomas tornerà in porta. Poco conta che Reina si sia superato contro la Roma, rimane l’albanese il portiere di Coppa. La scelta resta e Strakosha vuole ripagarla contro la Lokomotiv Mosca. Subito dopo la papera contro il Galatasaray, Sarri lo aveva spronato: «Devi dimostrare di avere gli attributi adesso»>. Il 26enne vuole riuscirci per ripagare l’amore di un popolo che lo ha difeso. E chissà che proprio l’ultimo attestato della Nord non possa indurlo a ripensare pure al rinnovo. Thomas è in scadenza 2022, a giugno sembra scontato il suo addio a parametro zero, la Lazio negli ultimi due mercati non è riuscita a cederlo. Strakosha ha perso la titolarità, ma è nei guantoni il suo destino. Può ancora capovolgerlo dimostrando il suo talento finito in un angolo. Il Messaggero\Alberto Abbate

