Bologna, un giocatore positivo al covid: salterà la Lazio

Un giocatore del Bologna è risultato positivo al covid: si tratta di Adama Soumaoro, difensore della squadra di Mihajlovic. Ad annunciare la positività è stato il Bologna stesso tramite una nota: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.

