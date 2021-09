Il Tempo | Lazio, ora non russare: Sarri chiede concentrazione contro la Lokomotiv Mosca

“Non voglio più parlare del derby”. A parole Sarri invita la Lazio a confermare stasera alle 21 contro la Lokomotiv Mosca i progress i di gioco mostrati contro la Roma, poi nei fatti vuole chiudere la polemica arbitrale ingigantita dalle esternazioni di Mourinho. L’errore più grande che può commettere la Lazio è credere di aver superato i problemi emersi in questo tormentato mese di settembre dove è arrivata la sanguinosa sconfitta di Istanbul. C’è ancora tanto da lavorare per capire bene le richieste del tecnico e metterle in pratica sul campo. Proprio il risultato nella prima partita europea contro il Galatasaray lascia poco spazio ad altri passi falsi, contro la Lokomotiv bisogna vincere per tornare a

sperare nella qualificazione. Il derby ha prosciugato energie preziose anche se ha aumentato l’autostima del gruppo che dopo il ko di Milano era andato in depressione, per questo si annuncia un sostanzioso turn-over per far rifiatare qualche senatore a soli due giorni e mezzo dalla delicata trasferta di Bologna in campionato, peraltro fissata alle 12.30. Il pubblico, un po’ per problemi economici, un po’ per scelta non si scalda per l’Europa League dopo aver assaggiato la Champions l’anno scorso e alla fine saranno solo 10.000 gli spettatori all’Olimpico. Ma

Sarri non vuole fare sconti lo stesso, poi da stasera alle 23 comincerà a pensare alla sfida contro Mihajlovic. Il Tempo.

