SOCIAL | Reina sostiene Strakosha: “Rispetto ed amicizia” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio ha torto i primi tre punti in Europa League, vincendo 2-0 in casa contro la Lokomotiv Mosca. Un’ottima prestazione dei biancocelesti coronata da un importante successo, dopo la brutta figura aldebutto in Europa con il Galatasaray. In quell’occasione, a rendersi protagonista di un clamoroso autogol fu Strakosha, che di fatto regalò con i suo infortunio i tre punti alla squadra turca. A seguito d quell’episodio, la tifoseria laziale e tutti i compagni di squadra si sono schierati al fianco del portiere biancoceleste, sostenendolo ed incitandolo a rialzarsi dopo l’errore. Nella serata di Ieri, l’albanese è partito nuovamente titolare in Europa League, portando a casa una buona prestazione ed un clean sheet. Il suo compagno di reparto Pepe reina, ha voluto sostenerlo ripubblicando una stories sul proprio profilo Instagram, raffigurante l’abbraccio con Strakosha con su scritto: “Respect and friendship (rispetto ed amicizia)“.

Questa l’immagine repostata da Reina:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: