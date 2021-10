Il Messaggero | Muriqi, adesso convinci la Lazio

Ancora alla ricerca del tesoro perduto: il gol. Il pirata Muriqi ha finalmente la sua chance dal primo minuto. Immobile si è stirato, Sarri è orientato a sostituirlo con il kosovaro. Vedat è convinto di superare il ballottaggio con Pedro, stavolta vuole sfruttare il suo momento e convincere Maurizio. Ad Auronzo il tecnico lo ha difeso, ma finora non ci ha mai puntato davvero dall’inizio. Rispetto alla scorsa stagione lo spilungone kosovaro ha un altro veleno, ma giovedì è subentrato a Immobile nel primo tempo e ha fallito un altro timbro a colpo sicuro. A Torino invece era stato decisivo nell’ultimo arrembaggio conquistandosi il rigore al novantesimo. Oggi a Bologna Vedat vuole prendersi tre punti con la sua firma sul tabellino. Nove milioni, novecentosessantamila e cinquecento euro. Tanto è costato finora ogni gol di Muriqi alla Lazio. Perché sono appena due i centri, in 1300′ fra Serie A, Coppa Italia e Champions. Uno purtroppo inutile nella sfida persa 3-2 in Coppa Italia il 27 gennaio 2021 e l’altro (unico) in campionato nel 3-1 del 31 gennaio 2021, entrambi contro l’Atalanta a Bergamo. Da allora solo digiuno che pure sembra così affamato nel suo Kosovo. È chiaro che a Roma ha un blocco. Giocare con quella valutazioni monstre è compito arduo, ma adesso Muriqi vuole scrollarsi quel marchio di flop. I tifosi ne apprezzano l’impegno, giovedì gli hanno dedicato un coro. Il Messaggero.

