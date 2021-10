Belgio, Courtois: “La sfida con l’Italia? Non interessa a nessuno, inutile giocala”

Italia e Belgio si sfideranno nella gara valida per la finale del terzo posto di Nations League. Gli azzurri sono stati sconfitti martedì dalla Spagna per 2-1. La nazionale belga invece, non è riuscita a trovare la vittoria confla Francia, perdendo 3-2 ieri sera. Ora le due squadre si sfideranno domenica alle ore 15:00, per aggiudicarsi il terzo posto del torneo. In merito a questo incontro, il portiere belga Thibaut Courtois ha parlato anieuwsblad.be in maniera molto critica.

Queste le sue parole:

“Il match con l’Italia? La giocheremo per niente. Arrivare terzi o quarti nella Nations League non interessa a nessuno. Sarà una partita inutile. Non so nemmeno perché giocheremo, è come una partita di allenamento”.

