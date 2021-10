SERIE A FEMMINILE | Lazio Women-Pomigliano, le formazioni ufficiali

Alle ore 14.30 le biancocelesti scenderanno in campo allo stadio Mirko Fersini per affrontate il Pomigliano di Mr. Panico. La Lazio Women, reduce dall’esonero di Carolina Morace, sarà guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Catini; un match importante, che andrà in onda su TimVision, tra le due neopromosse del campionato di Serie A Femminile.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN (4-4-2): Ohrstrom; Gambarotta, Foerdos, Savini, Labate; Castiello, Cuschieri, Di Giammarino, Heroum; Andersen; Martin.

A disp.: Guidi, Pezzotti, Santoro, Mattei, Berarducci, Falloni, Mastrantonio, Pittaccio, Visentin.

All.: Massimiliano Catini

Pomigliano Femminile: Cetinja; Apicella, Luik, Salvatori Rinaldi, Ippolito, Banusic, Tudisco, Ferrario, Ferrandi, Fusini, Cox.

A disp.: Russo, Varriale, Puglisi, Massa, Vaitukaityte, Capparelli, Vitale, Panzeri, Ejangue Siliki.

All.: Domenico Panico

Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)

Assistenti: Lorenzo Giuggioli – Giacomo Bianchi

IV ufficiale: Emanuele Frascaro

