Italia, Acerbi: “Con la Svizzera dobbiamo vincere. Siamo un grandissimo gruppo”

Dopo il successo contro il Belgio, il difensore della Lazio e della Nazionale Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole: “Ci sta perdere una partita dopo 37 gare utili. Volevamo fare una grande partita davanti al nostro pubblico e ci siamo riusciti vincendo. Una sconfitta non ci permette di andare con la testa bassa. Cercheremo di non perdere mai. Succede, oggi abbiamo rimediato. E’ un periodo un po’ stanco, si sta giocando tanto, ce la stiamo mettendo tutta. Siamo un grandissimo gruppo, lo abbiamo dimostrato all’Europeo e dopo una sconfitta. L’Italia è forte. Svizzera? Giochiamo in casa, a Roma. Noi che abbiamo fatto qualche mezzo passo falso non da noi dobbiamo vincere. E’ una partita importante, lo sappiamo. Andiamo in campo con la consapevolezza che è una partita decisiva. Sempre massimo ottimismo.”

