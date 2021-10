SOCIAL | Acerbi celebra il successo azzurro: “Era importante tornare a vincere” – FOTO

Per la seconda volta in pochi mesi l’Italia ha battuto nuovamente il Belgio, sempre con il punteggio di 2-1, ma stavolta in Nations League. Il difensore biancoceleste Acerbi è stato in campo per tutti i novanta minuti, e ha celebrato sul proprio profilo Instagram il ritorno al successo da parte dell’Italia: “Era importante tornare a vincere“.

