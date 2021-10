Calciomercato, Sergio Romero è il nuovo portiere del Venezia: il comunicato ufficiale del club | FOTO

Il calciomercato non finisce mai. In attesa di gennaio, quando si aprirà la finestra invernale delle trattative, il mercato degli svincolati è aperto. E il Venezia, con cinque punti dopo le prime sette gare di Serie A, a -1 dalla Salernitana terz’ultima in classifica, è pronta ad accogliere un nuovo portiere: Sergio Romero è ufficialmente un nuovo giocatore del club arancioneroverde. A dare l’annuncio è stato proprio il Venezia attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. Sul sito del club Veneto invece, appare la nota ufficiale: “Venezia FC comunica che in data odierna il portiere argentino classe 1987 Sergio Romero ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2021/22. Benvenuto, Sergio”.

Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e nel corso delle ultime sei stagioni ha giocato per il Manchester United.https://t.co/TBNzzgVruw#ArancioNeroVerde 🟠⚫️ 🟢 pic.twitter.com/8KtOLcsgrM — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 12, 2021

