Qualificazioni Mondiali 2022, Muriqi a segno con il suo Kosovo: all’intervallo è 1-1 contro la Georgia

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Terminano i primi 45′ tra Kosovo e Georgia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. A passare in vantaggio è stata la squadra ospite con Okriashvili al minuto 11′, poi ci ha pensato Vedat Muriqi a trovare la via del pari realizzando un rigore allo scadere del primo tempo. Con quella di oggi, l’attaccante della Lazio segna la sua 17esima rete con la maglia della Nazionale, con la quale continua a mettere la firma gara dopo gara.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: