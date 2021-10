SOCIAL | Milinkovic vs Inter, la carica della Lazio in vista della sfida contro i nerazzurri – VIDEO

Domina e straripa in mezzo al campo, tecnicamente dominante e ormai centrocampista totale a tutti gli effetti. Sergej Milinkovic-Savic è da anni il valore aggiunto della Lazio, confermandosi ad alti livelli di stagione in stagione. Attraverso i propri canali social, la società biancoceleste ha voluto ricordare le sfide contro l’Inter, in un video ricco di colpi di classe del serbo contro il Biscione. L’appuntamento di sabato contro i nerazzurri dell’ex Inzaghi si avvicina: la Lazio e il suo Sergente si caricano così.

