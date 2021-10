Inter, tra nazionali e infortunati: i dubbi di Inzaghi per la Lazio

Sabato alle 18:00 c’è un ritorno importante allo Stadio Olimpico di Roma, quello di Simone Inzaghi. Tra accoglienze della Curva e quella dei tifosi ‘normali’, c’è anche il campo di cui parlare e qui l’ex tecnico della Lazio ha più di un dubbio di formazione. Perché c’è stata la sosta delle Nazionali che, come al solito, porta incertezze per quanto riguarda gli infortunati e la stanchezza fisica e mentale di chi, oltre ad aver giocato tutto il tempo, deve anche sobbarcarsi viaggi internazionali.

I NAZIONALI

Dal punto di vista di chi è partito per giocare con la propria nazionale, sono tanti coloro che hanno giocato 90 minuti: da De Vrij e Dumfries con l’Olanda, a Brozovic e Perisic con la Croazia, Skriniar con la Slovacchia e Calhanoglu con la Turchia. Una partita intera, ma per loro fortuna una trasferta solo europea. Come per Barella, Dimarco e Bastoni, il loro ritorno sarà con tempistiche favorevoli per la partita di sabato pomeriggio: gli italiani sono già tornati nei giorni scorsi, tra ieri ed oggi torneranno anche gli altri ‘europei’.

Chi invece avrà qualche problema in più sono i sudamericani: nella notte tra giovedì e venerdì giocheranno Vidal e Sanchez, i quali non rientreranno in tempo per la partita; gli argentini Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Vecino, invece, ce la faranno. Quest’ultimi sono infatti attesi venerdì sera a Milano, per poi ripartire per Roma il giorno successivo.

GLI INFORTUNATI

Le buone notizie per Simone Inzaghi arrivano da Stefano Sensi: il centrocampista recupera per l’Olimpico, potrebbe partire dal primo minuto per far riposare i nazionali e riprendere il ritmo di gioco perso per l’infortunio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono dei dubbi su Correa: l’argentino ha rassicurato lo staff medico dell’Inter sulle sue condizioni fisiche dopo il sovraccarico subito all’adduttore con la nazionale per il quale ha svolto un doppio allenamento differenziato in vista della partita di giovedì notte (1.30 italiane di venerdì) con il Perù.

