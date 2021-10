SOCIAL | Lazio Women, Di Giammarino: “Invertire la rotta” – FOTO

Dopo sei giornate la Lazio Women non è riuscita a muovere la classifica. Con l’arrivo di coach Catini al posto della Morace, le giocatrici stanno dando tutto per arrivare ad un’inversione di tendenza, e qualche segnale si è visto nella prima uscita della squadra alla guida di Catini, nella sconfitta casalinga contro il Pomigliano per 1-2. Attraverso il proprio profilo Instagram, Virginia Di Giammarino, ha pubblicato una foto scrivendo: “Invertire la rotta“, a testimonianza di come questo sia il primo obiettivo della squadra.

View this post on Instagram

