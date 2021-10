SOCIAL | Lazio Women, Heroum: “Coppa Italia, ci vediamo presto Brescia” – FOTO

Dopo un complicato inizio di campionato, caratterizzato anche dall’arrivo in panchina di Catini, la Lazio Women è pronta per affrontare il Brescia in Coppa Italia: l’appuntamento è fissato per domenica alle 15.00. Sul proprio profilo Instagram, Nora Heroum ha scritto: “Coppa Italia weekend ahead, ci vediamo presto Brescia“.

View this post on Instagram Un post condiviso da Nora Heroum (@snoge)

