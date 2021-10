TuttoSport | Inzaghi sfida Sarri, ma si parte da 9-2!

All’Olimpico si parte da 9-2 per l’Inter. Parliamo dei giocatori impiegati in Nazionale durante la sosta: per la Lazio solo Milinkovic e Hysaj, dato che Acerbi sarà squalificato; per quanto riguarda i nerazzurri, saranno tutti reduci dalle fatiche in nazionale eccezion fatta per Handanovic e Darmian (preferito a Dumfries per questo motivo). Inzaghi ha trascorso la sosta sperando che tornassero tutti quanto meno sani, Sarri invece ne ha approfittato per allenare la sua squadra. L’Inter è tra le vittime più illustri del caso-sudamericani: nonostante i centomila euro spesi per agevolarne il ritorno, infatti, Correa e Lautaro Martinez arriveranno in hotel solo nella notte fra venerdì e sabato; Sanchez, Vidal e Vecino, invece, arriveranno solo in mattinata. Anche il minutaggio degli europei preoccupa: De Vrij ha giocato ogni partita dal primo all’ultimo minuto, allo stesso modo Bastoni, Perisic, Dumfries, Skriniar, Calhanoglu e Dzeko. Nella Lazio, oltre a già citati Hysaj e Milinkovic, l’unico sempre presente in nazionale è stato Muriqi con il Kosovo; né Strakosha con l’Albania, né Akpa Akpro con la Costa d’Avorio, infatti, hanno visto il campo. In più, la Lazio non ha giocatori impegnati in Sudamerica. Lo riporta TuttoSport.

