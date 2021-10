Giroud: “In passato volevo lasciare il Chelsea, avevo Lazio ed Inter su di me. Milan? Potrebbe essere una fantastica conclusione per la mia carriera”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo tanti anni passati in Premier League, Olivier Giroud, nell’ultima finestra di mercato estiva, si è trasferito in Italia, al Milan a titolo definitivo. Prima di arrivare nella Milano rossonera, nelle precedenti finestre di mercato, l’attaccante francese è stato anche in orbita Lazio ed Inter. A confermarlo è stato proprio Giroud che, in un’intervista rilasciata al Daily Mail, ha spiegato come volesse lasciare il Chelsea, con diverse squadre che erano interessate a lui: “Trasferimento al Tottenham? Beh, c’era una possibilità molto piccola (ride, ndr.). Ho detto a Frank (Lampard, suo allenatore al Chelsea) che ero determinato a partire e giocare. Gli ho detto che avevo la Lazio, l’Inter e, sì, anche il Tottenham. A Lampard ho spiegato che volevo essere di nuovo felice. Gli ho chiesto di darmi quell’opportunità in un’altra squadra, gli ho detto che non poteva giocare con la carriera di un calciatore così. Ha capito le mie emozioni e gli sono grato perché sono rimasto e le cose sono andate bene dopo. Alla fine mi ha dato la possibilità di ottenere di nuovo grandi cose con il Chelsea”.

Infine, ha speso belle parole per il Milan, parlando anche del suo futuro: “Ho ammirato questo club e questa fantastica maglia, quindi questa potrebbe essere una fantastica conclusione per la mia carriera in Europa. Quando arrivi al Milan senti il ​​peso della storia. Ho incontrato Sheva (Andriy Shevchenko) molte volte. Gli ho detto che era il mio eroe. Ha riso, ma gli ho fatto firmare una maglietta ed ero la persona più felice”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: