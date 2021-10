CONFERENZA SARRI: “L’Inter ha tirato, perchè non dovevamo farlo noi? Parlerei più del far west che hanno fatto”

La Lazio in casa batte 3-1 l’Inter di Simone Inzaghi ed in conferenza stampa mister Sarri ha commentato il successo: “Pur essendo sotto eravamo dentro la partita, quindi prima o poi avremmo rimediato ed il rigore ci ha messo ancora di più in gara. L’episodio “incriminato”? La palla era dell’Inter e loro hanno continuato, così noi abbiamo proseguito. Scene da far west, si vedono solo in Italia: mi sembra troppo recriminare quando gli avversari sono andati avanti. Giocavamo contro una squadra fisica, quindi abbiamo pensato a Basic, ma Luis Alberto per noi è un giocatore determinante. 54% di possesso palla e tante occasioni, sono numeri importanti da fare contro una squadra forte; inoltre la Lazio è abituata a difendersi bassa rispetto alle squadre che ho allenato. I numeri di oggi, visto l’avversario, mi sembrano di una squadra che voleva fare la partita. Match raro nel campionato italiano: aperto, bello, di alto livello. Abbiamo giocatori che possono risolvere le partite, ma dobbiamo tirare fuori queste qualità altrimenti è difficile è trovare la continuità. Ora il primo obiettivo è trovare solidità“.

