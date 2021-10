Lazio-Inter, Luiz Felipe espulso nel finale: cosa è successo

Luiz Felipe è stato espulso nel finale in un episodio che ha rischiato di creare un altro parapiglia dopo quello del gol di Felipe Anderson, accusato dagli interisti di non essersi fermato per Dimarco a terra. Nel caso del rosso Luiz Felipe, a fine partita, è saltato su Correa abbracciandolo. L’argentino ex Lazio non ha però reagito bene liberandosi del difensore brasiliano e continuando impassibile. Dopo l’estrema sanzione Luiz Felipe è scoppiato in lacrime mentre cercava, incredulo, di spiegare la sua mossa ai suoi compagni. “In lui non vedo cattiveria, stavano sempre insieme anche fuori dal campo. Se fossi con un amico vado ma per amicizia” sono le parole in merito di Marco Parolo, ex compagno di entrambi.

