FORMELLO | Domenica di riposo concessa da mister Sarri, domani la ripresa degli allenamenti

Dopo il grande pomeriggio di ieri, con la Lazio che ha rimontato e portato a casa il big match dell’Olimpico contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi (3-1), il mister biancoceleste, Maurizio Sarri, ha deciso di concedere qualche ora di riposo ai suoi ragazzi: come riportato dal sito ufficiale della Lazio, il Comandante ha concesso la domenica di riposo ai biancocelesti, con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì alle ore 16:30. Domani quindi inizierà la preparazione in vista della sfida di giovedì quando, alle 18:45, allo Stadio Olimpico di Roma, arriverà il Marsiglia, per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

