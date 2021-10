SOCIAL | Anche Basic felice per il successo contro l’Inter: “Grande vittoria!!” – FOTO

Non sarà di certo facile dimenticare la serata di ieri per Toma Basic la serata di ieri: prima da titolare in Serie A, in un Lazio-Inter dalle mille emozioni e dai tanti gol segnati. Un 3-1 per i biancocelesti maturato grazie allo spirito di sacrificio di tutti gli uomini di Sarri, e alla voglia messa in campo anche dopo i gol sello svantaggio subito. Una partenza da titolare per il giova centrocampista quasi inaspettata ieri sera, a discapito di Luis Alberto. La scelta del tecnico laziale è stata poi chiarita dallo stesso, bisognoso di intensità, equilibro e fisicità in un incontro del genere. Basic non ha di certo deluso le aspettative, regalando una buona prestazione sottolio profilo altelito e tattico. Anche lui si è unito ai suoi compagni esternando la propria felicità per la vittoria sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Questo il post di Basic:

View this post on Instagram Un post condiviso da Toma Bašić (@toma_basic)

