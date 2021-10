SOCIAL | Il messaggio di Correa: “Dispiace per quanto accaduto ieri, vorrei non fosse mai successo. Luiz Felipe ha sbagliato” – FOTO

Lazio-Inter è stata una partita dalle mille emozioni e dai molteplici colpi di scena. Tante le liti tra i giocatori in campo, scoppiate a seguito dell’episodio del gol di Felipe Anderson, segnato mentre un giocatore nerazzurro era rimasto a terra. Da quel momento, la gara si è innervosita per poi concludersi con una rissa sul finale. Protagonisti della lite, i due amici ed ex compagni Luiz Felipe e Correa, i quali si sono beccati al termine del match a seguito di un abbraccio del brasiliano all’argentino, considerato antisportivo ed irrispettoso dal nerazzurro e anche dell’arbitro che lo ha espulso. Il difensore della Lazio, è parso molto scosso dall’episodio, in quanto le sue intenzioni erano solamente quelle di riabbracciare un suo amico prima che ex compagno di spogliatoio. Correa, si è oggi espresso in merito alla vicenda, dichiarandosi dispiaciuto per l’episodio ma condannando i modi di Luiz Felipe.

Queste le sue parole: “MI DISPIACE PER OUANTO ACCADUTO IERI, DA TUTTI I PUNTI DI VISTA. INNANZITUTTO PERI TIFOSI DI CALCIO, DI CUI DOVREMMO SEMPRE ESSERE UN

ESEMPIO POSITIVO, SICURAMENTE IL MIO AMICO LUIZ HA SBAGLIATO, IL gESTO EIL MOMENTO, E POI A CALDO LA MIA REAZIONE È STATA OUELLA. VORREI NON FOSSE MAI SUCCESSO. MA ORA VOLTIAMO PAGINA E ANDIAMO AVANTI, TUTTI. TESTA ALLA PROSSIMA gARA CON L’INTER E ALLE PROSSIME SFIDE. CERCANDO DI FARE ESULTARE I TIFOSI PER LE COSE BELLE DEL CALCIO.”

