Serie A, il posticipo dell’8ª giornata: il Venezia batte di misura la Fiorentina

Termina 1-0 il posticipo di questa ottava giornata di Serie A tra Venezia e Fiorentina. In gol per la squadra veneta Aramu, che ha segnato la rete del vantaggio bianconero nel primo tempo utile a conquistare la vittoria. Un successo importante per la squadra di Zanetti, che con i 3 punti conquistati oggi si portano in quindicesima posizione a quota 8 punti. I viola di Italiano invece, con la sconfitta maturata questa sera rimangono in nona posizione con 12 punti.

