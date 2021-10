Lazio-Inter, Adani: “Avrei messo la palla fuori con Dimarco a terra, ma i nerazzurri hanno dormito”

Nel corso della Bobo Tv Lele Adani ha analizzato la sfida di sabato tra Lazio ed Inter, in cui i padroni di casa hanno battuto 3-1 i nerazzurri: “Gli interisti non giocano 90 minuti al loro livello e non esiste uscire dalla partita dopo un episodio, come ha sottolineato anche Inzaghi. Non hanno mai vinto uno scontro diretto. Dimarco a terra? Io avrei buttato fuori la palla, ma in quell’occasione l’Inter ha dormito: erano cinque contro due a difendere”.

