CHAMPIONS LEAGUE | I risultati delle partite: l’Atalanta si fa rimontare, la Juventus batte lo Zenit

Si è conclusa la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Delle italiane in gara, la Juventus ha vinto in casa contro lo Zenit per 1-0 grazie al gol di Kulusevski all’86’. L’Atalanta ha perso contro il Manchester United per 3-2 dopo esser stata in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Pasalic al 15’ e di Demiral al 28’.

Ecco i risultati delle altre gare:

Barcellona – Dynamo Kiev 1-0

Salisburgo – Wolfsburg 3 -1

Benfica – Bayern 0-4

Chelsea – Malmo 4-0

Lilla – Siviglia 0-0

Young Boys – Villareal 1-4

