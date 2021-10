Serie A, la top 11 dell’ottava giornata secondo Dazn: presenti due biancocelesti – FOTO

Si è chiusa questa ottava giornata di Serie A, che ha visto la Lazio di Maurizio Sarri trionfare contro l’Inter di Inzaghi per 3-1. In gol per i biancocelesti Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic Savic, a completare la rimonta dopo il vantaggio firmato Perisic. Proprio gli ultimi due giocatori della Lazio, sono stati inseriti nella top11 Serie A della giornata da Dazn. 73% i voti dei followers della piattaforma per l’esterno brasiliano, 69% quelli per il centrocampista serbo, che contro i nerazzurri ha siglato la sua 50esima rete in biancoceleste.

Di seguito la formazione postata da Dazn:

