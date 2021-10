Lazio-Marsiglia, Milik torna alla corte di Sampaoli e ritroverà Maurizio Sarri

E’ tornato Arkadiusz Milik alla corte di Sampaoli. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi in questo inizio di stagione, il 27enne ex Napoli ritroverà Maurizio Sarri nella terza partita di Europa League. In campionato il Marsiglia ha vinto 4-1 contro il Lorient e la rete del 3-1 è stata firmata proprio dal polacco.

La Ligue 1 è iniziata la prima settimana di agosto e finora l’attaccante non aveva partecipato ad alcuna partita. L’infortunio al ginocchio gli ha fatto perdere le prime otto di campionato, oltre alle prime due di Europa League (entrambe finite in pareggio, 1-1 contro la Lokomotiv e 0-0 contro il Galatasaray (esordio per lui in stagione). Dopo la sconfitta con il Lens ed il Lille (prima partita rigiocata in campionato), nel quale ha giocato solo 45’, il match con il Lorient lo ha riportato sui campi di gioco per tutti e novanta i minuti.

Sarri ritrova un Milik simile a quello lasciato a Napoli, dove aveva dovuto rinunciare alla ‘torre’ inserendo Mertens come punta centrale proprio a causa dei suoi problemi fisici. Domani probabilmente non partirà dal primo minuto, con Payet titolare, ma il suo ingresso a partita in corso è molto probabile.

