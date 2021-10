Lazio-Marsiglia, Strakosha nel post-partita: “Il pareggio ci sta stretto. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo”

Al termine della gara di Europa League tra Lazio e Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio il biancoceleste Thomas Strakosha. Queste le sue parole:

“Per quello che abbiamo fatto ci sta stretto. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere. Pau Lopez e la loro difesa sono stati bravi. Dobbiamo però guardare il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo migliorare ma piano piano arriveranno anche i risultati. Il primo tempo è stato più difficile, abbiamo trovato di meno Cataldi. Per me è stato uno dei migliori in campo. Merita quello che gli sta accadendo. Dobbiamo ripartire dai secondi tempi come quello contro l’Inter, e sicuramente migliorare nei primi. Tutti i giocatori sono importanti e meritano di giocare per quello che stanno dando. Chi entra in campo fa bene e il mister sarà contento di noi”.

