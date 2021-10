CdS | Galatasaray ok a Mosca nel finale: Terim vola a +3

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’esordio europeo del tedesco Markus Gisdol – subentrato a Nikolic venti giorni fa – vale una resistenza quasi totale al Galatasaray, prima che la Lokomotiv Mosca crolli. Terim scappa via nel girone, ora è a +3 sulla Lazio. E nei 270 minuti di Europa League non ha ancora incassato un gol. Un successo costruito strada facendo. Lo stacco di Babel è il primo vero pericolo creato, in una ripresa che si accende di colpo. L’ultima mezz’ora è frizzante: quando sembra decisivo, nel finale, il salvataggio di Guilherme su Akturkoglu è lo stesso attaccante del Galatasaray a scattare sul filo del fuorigioco: liberato da Morutan, altro neo entrato, decide la partita. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: