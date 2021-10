Risparmio Casa, Premium Partner della S.S. Lazio anche per la prossima stagione

La S.S. Lazio comunica sul proprio sito ufficiale che Risparmio Casa sarà sua Premium Partner anche per la stagione 2021/22; l’accordo è stato concluso grazie alla collaborazione di Infront, marketing agent della società biancoceleste. La rinnovata partnership permetterà ai due brand di continuare insieme il percorso, iniziato nel 2010, che ha portato Risparmio Casa alla crescita e al consolidamento del marchio e dei propri prodotti. Marco Canigiani, Responsabile Marketing della S.S. Lazio, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del rinnovo con un’azienda come Risparmio Casa molto conosciuta sul territorio nazionale e laziale in particolare.Cercheremo di organizzare iniziative uniche che possano coinvolgere i tifosi biancocelesti con l’obiettivo di consolidare sempre di più la partnership”.

