PRIMAVERA 2| La Lazio trova in casa Cesena dopo il trionfo contro la Reggina

Domani alle 11 la Lazio affronterà al Fersini il Cesena, dove la squadra di Calori cercherà in ogni modo di dare continuità al proprio percorso dopo la convincente prova di Reggina in cui i biancocelesti si sono imposti per 0-3. Numeri alla mano, infatti, la Lazio ha perso una sola partita, quella contro la Salernitana in campionato. Un percorso ottimo quello intrapreso da questa squadra che, ci si augura, potrà terminare con il ritorno nella massima serie.

L’avversario

Domani la Lazio affronterà il Cesena, squadra che è partita bene e sta affrontando un ottimo campionato. Si può parlare di sfida al vertice a tutti gli effetti, essendo rispettivamente seconda e terza con soli tre punti a dividere le due squadre. Da segnalare però il fatto che il Cesena ha avuto la giornata di riposo alla terza. Simili anche i numeri, con 15 gol segnati da entrambe le squadre, con la differenza che la Lazio ha subito 4 gol a differenza dei 9 del Cesena. Umore alto per quest’ultimi, che hanno vinto l’ultima partita contro il Pisa per 3-2 e provengono da tre vittorie consecutive. Sarà dunque una prova molto importante quella di domani per la Lazio. Da segnalare inoltre il fatto che in squadra il Cesena ha l’attuale capocannoniere per distacco: si tratta di Shpendi, che conta al momento 10 gol di cui 2 su calcio di rigore.

La probabile formazione della Lazio

Calori potrebbe affidarsi questa volta ad un 4-4-2, con De Santis, Mussolini, Ruggeri e Adeagbo. A centrocampo vertice basso Ferro e vertice alto Shehu, che manderebbe in quel caso Moretti tra i pali, essendo lo stesso Shehu un fuori quota che, dunque, escluderebbe Furlanetto. Completeranno il centrocampo Bertini sulla destra e Mancino a sinistra. In attacco Crespi verrà affiancato da Schuan Muhammad.

Lazio (4-4-2): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Ferro, Bertini, Mancino, Shehu; Crespi, Muhammad.

