Hellas Verona-Lazio, ancora problemi per Dazn: inizia senza audio il secondo tempo

Ancora disagi per gli abbonati Dazn: questa volta il problema non è legato alle immagini, bensì all’audio. Hellas Verona-Lazio infatti, dopo l’intervallo, riprende senza che si senta la telecronaca. Inizialmente l’audio era totalmente inesistente, a seguire si sono iniziati a sentire soltanto i cori degli spalti. “Ci scusiamo per il problema tecnico. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio“, recita così il messaggio apparso nel corso della messa in onda della gara del Bentegodi.

