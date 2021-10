La Lazio è arrivata a Formello: inizia il ritiro per i biancocelesti – VIDEO

Ha ufficialmente inizio il ritiro punitivo per la Lazio, dopo la brutta sconfitta rimediata oggi a Verona. Un parziale di 4-1 molto pesante quello maturato al Bentegodi, non digerito dalla Società che ha deciso di mandare tutta la squadra in ritiro. Una presa di posizione dura che dovrebbe protrarsi fino alla trasferta di Bergamo in programma il prossimo fine settimana: dunque anche dopo l’incontro con la Fiorentina di mercoledì sera, i giocatori della Lazio faranno ritorno al Centro Sportivo. Niente ritiro ovviamente per Romano Floriani, convocato oggi per la prima volta in prima squadra, che farà ritorno tra le file della Primavera biancoceleste. Mentre all’arrivo della squadra a Formello, non erano presenti i vari Acerbi, Zaccagni e Luiz Felipe, i quali non hanno preso parte alla trasferta odierna ma che si uniranno alla Rosa già da stasera o nella giornata di domani.

La #Lazio è arrivata a Formello ed è iniziato il ritiro pic.twitter.com/P4qJX5U0WW

— Andrea Iustulin (@iuiu87) October 24, 2021

