Il Tempo | Lotito infuriato, Sarri deluso

Il tecnico: «Sciolti come neve al sole, non siamo grandi, il nostro rendimento è illogico».

Come riportato da Il Tempo, tutti in ritiro da ieri sera. I quattro gol subiti al Bentegodi hanno scatenato l’ira di Lotito, che ha immediatamente ordinato alla squadra di blindarsi a Formello. I prossimi impegni della Lazio sono delicati: prima la sfida all’Olimpico contro la Fiorentina, poi la trasferta di Bergamo. Ci si aspetta un’immediata reazione da parte del gruppo, incappato per l’ennesima volta in una pessima figura. Dure le parole nel post partita di Sarri e anche Immobile ha cercato di scuotere i compagni.

