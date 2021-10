CdS | Ai tempi di Empoli, la svolta per Sarri arrivó alla decima e contro la Lazio

Quando l’attuale tecnico laziale allevava l’Empoli in B ci ha messo un po’ ad ingranare e, come sottolinea il Corriere dello Sport, la vittoria arrivò alla decima gara, dopo 4 pareggi e 5 sconfitte. La stagione si concluse poi con i playoff per la promozione in A, con il salto di categoria che avvenne poi l’anno successivo. E, approdata in massima serie, la squadra toscana impiegò lo stesso tempo per adattarsi, con la svolta che arrivò proprio contro la Lazio, nell’undicesimo giornata (cosa che poi accadde anche quando Sarri era al Napoli). La gara di domani con la Fiorentina sarà la decima del campionato e chissà che questo non si rivelerà un dato positivo.

