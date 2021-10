CONFERENZA Italiano: “Abbiamo giocato con personalità contro questa Lazio, che ha grande qualità”

Il tecnico viola, al termini di Lazio-Fiorentina, ha commentato la sconfitta in conferenza stampa. Queste le parole di Vincenzo Italiano: “Dovevamo fare qualcosa in più, però è stata una gara giocata con personalità, abbiamo concesso la situazione del gol ma la prestazione è positiva. E’ bello vedere la squadra con questo carattere. A differenza della partita con il Cagliari, in cui siamo stati bravi a concretizzare, oggi è andata diversamente e dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista: possiamo farlo solo lavorando. Giocare con questa personalità, con questa Lazio, mi fa essere fiducioso. La squadra ha reagito alla rete, abbiamo battuto molti corner e c’è stato l’episodio di Bonaventura Non riusciamo a ribaltare o comunque a raggiungere un pari quando lo meritiamo, è un aspetto negativo ma in tutte le situazioni abbiamo provato andare in gol. Perdere non mi piace ma siamo alla decima giornata e devo guardare il lato positivo: possiamo uscire a testa alta dalla sfida con i biancocelesti, questo mi fa ben sperare. Siamo in crescita, nel prossimo impegno servirà confermarlo. Affrontavamo la Lazio e, anche se veniva da una sconfitta, è sempre la Lazio: ha qualità, è una squadra di grandissimo livello“.

