Lazio-Fiorentina, Lazzari nel post-partita: “Scesi in campo con l’atteggiamento giusto. In ritiro abbiamo parlato molto”

Manuel Lazzari, dopo il successo contro la Fiorentina, è intervenuto a Lazio Style Radio rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Oggi era difficile. La Fiorentina quest’anno ha un organico importante e un allenatore bravo. Sta ottenendo grandi risultati e proprio per questo oggi era una delle partite peggiori per noi. Siamo però scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Siamo contenti di non aver subito gol. È vero che abbiamo un’alternanza di risultati e dobbiamo capire il perché. Dobbiamo recuperare energie per Bergamo e vogliamo fare una grande partita anche in trasferta. Gol? Sarebbe stato strano segnare di sinistro. Abbiamo concesso poco e questo è l’importante. Siamo contenti. Davanti abbiamo grandi attaccanti, da difensori dobbiamo recepire il prima possibile i concetti de mister. Ora dobbiamo trovare continuità anche fuori casa. Il gruppo è sempre stato compatto. La società ha deciso per il ritiro e noi l’abbiamo accettato senza problemi. Abbiamo parlato molto tra di noi e abbiamo guardato dei video con i nostri errori. Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Crisi? Penso che sia un parolone. Prima di oggi eravamo a due punti dalla zona Champions e quindi non vedevo una squadra in crisi. È ovvio che dopo Bologna e Verona due domande te le fai. Però oggi abbiamo reagito bene e dobbiamo continuare così”.

