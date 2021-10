SERIE A | Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: la decisione su Luis Alberto

Poco più di un’ora e la Lazio tornerà in campo. Nel turno infrasettimanale arriva all’Olimpico la Fiorentina, reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Cagliari. La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a reagire dopo il pesante k.o. di domenica contro l’Hellas Verona. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match in programma alle ore 20:45:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Maurizio Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

