Pedro gol piega la Viola

Lazio meno frenetica del solito, Fiorentina mai davvero pericolosa: Sarri continua a puntare sulla qualità e supera la Italiano in classifica.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio chiude una partita senza prendere gol: l’ha risolta Pedro in avvio di ripresa, sfruttando una giocata di Milinkovic, dopo il lancio di Reina. Il ritiro ha fatto bene ai biancocelesti, che ieri sono scesi in campo con il solito 4-3-3 con il ritorno di Luis Alberto e Milinkovic titolari. Buona anche la prestazione di Cataldi, più reattivo e dinamico rispetto a Leiva. In tutta la gara, la Fiorentina ha fatto un solo tiro in porta.

