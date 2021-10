FORMELLO | Dopo i tre punti contro la Fiorentina si torna in campo: oltre ai titolari di ieri assente anche Zaccagni

Dopo i tre punti arrivati ieri contro la Fiorentina, nella gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, la Lazio torna in campo. A Formello, dopo l’1-0 e il successo casalingo, si pensa già alla prossima gara, a caccia della fatidica continuità, come ha dichiarato più volte Maurizio Sarri nel post-partita di ieri sera. Nella seduta di oggi, il tecnico toscano non ha lavorato ovviamente con i titolari schierati contro la Viola, ai quali si aggiunge l’assenza di Mattia Zaccagni, ancora ai box. L’allenamento ha previsto due esercitazioni di torello, per concludersi con la partitella con le sponde.

