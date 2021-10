SOCIAL | “È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di Lazio-Fiorentina”

Gol di Pedro, 1-0, vittoria e tre punti conquistati. Il successo dell’Olimpico di ieri sera contro la Fiorentina ha fatto tornare a sorridere Sarri, la squadra e i tifosi, dopo il pesante tracollo avvenuto nella “Fatal Verona”, il quale ha comportato in seguito il ritiro. Il club biancoceleste, attraverso il proprio profilo Twitter, celebrando la vittoria casalinga, ha lanciato il sondaggio per decretare l’Mvp del match. Danilo Cataldi, Luiz Felipe, Sergej Milinkovic–Savic e Pedro i quattro prescelti. Chi vincerà? Non resta che votare.

🗳 È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di #LazioFiorentina! — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 28, 2021

