SERIE A | Atalanta-Lazio, la designazione arbitrale

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Turno infrasettimanale in archivio, si torna subito in campo. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, per la Lazio di Maurizio Sarri è tempo di big match: domani, alle ore 15:00, saranno i biancocelesti ad aprire l’11° giornata di Serie A, e lo faranno in casa dell’Atalanta. Anche i nerazzurri nel mercoledì di campionato sono tornati al successo, vincendo con un netto 1-3 in casa della Sampdoria. In vista della gara in programma al Gewiss Stadium di Bergamo, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Guida (sezione di Torre Annunziata)

ASSISTENTI: Preti – Di Vuolo

QUARTO UOMO: Manganiello

VAR: Aureliano

AVAR: Bottegoni

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: