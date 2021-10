TMW | Luis Alberto cambia atteggiamento: convince Sarri e fa il record di corsa con la Fiorentina

Chiamatela come volete: pre tattica, una mossa per ingannare i media o soltanto un modo per motivare ancora di più il giocatore in questione. Sta di fatto che Maurizio Sarri, dopo aver escluso per quasi una settimana la possibilità, in questo momento, di far giocare insieme dal 1′ Luis Alberto e Milinkovic, mercoledì contro la Fiorentina ha fatto il contrario. Schierando lo spagnolo e il serbo accanto a Cataldi, molto meno difensivo di Leiva, in una Lazio decisamente a trazione anteriore.

Nessuno lo aveva previsto, anche perché il rapporto tra i due, dopo le 3 panchine consecutive del mago andaluso, si stava quasi per compromettere. Non che ora sia tornato il sereno, sia chiaro, però Sarri ha visto un cambio d’atteggiamento e ha voluto premiare Luis Alberto. “Ha fatto gli ultimi 3 allenamenti in modo straordinario. Non avevo dubbi sul suo impiego oggi, semmai avevo pensato di far riposare Milinkovic”.

Lo spagnolo, alla 150a in A, sul campo ha risposto presente. E se ancora nella proposta offensiva non si è integrato appieno (non è mai stato pericoloso davanti), in fase difensiva invece si è applicato tantissimo. Lo dimostrano i suoi numeri: Luis Alberto è infatti il giocatore che ha percorso più chilometri di tutti: 12,4 km. Al secondo posto c’è Torreira (11,87 km) seguito da Cataldi (11,82 km). Lui come tutta la Lazio, che ha corso 6 chilometri in più della Fiorentina: 116,05 contro 110.1. Non è un caso che Sarri abbia definito la vittoria di mercoledì come “la migliore partita dell’anno”, proprio per l’attenzione tattica senza palla. Questa deve essere la base su cui costruire il gioco futuro. Intanto domani a Bergamo Luis Alberto partirà dalla panchina: anche in virtù del dispendio di energie con i viola, toccherà a Basic.

