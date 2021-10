Atalanta-Lazio, Gasperini nel post partita: “I biancocelesti molto bene sul piano tecnico. Ci manca precisione”

Dopo il pareggio tra Atalanta e Lazio, l’allenatore dei nerazzurri Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Sono soddisfatto, abbiamo fatto bene, qualche errore tecnico lo facciamo e ci è costato caro, però siamo stati bravi a giocare fino alla fine. Primo tempo buono, nel secondo mi aspettavo qualcosa in più sullo slancio del pareggio ottenuto, invece la Lazio ha giocato molto bene sul piano tecnico e abbiamo sofferto. Abbiamo avuto grande spirito, dobbiamo recuperare qualcuno, ma siamo in grado di fare bene anche quest’anno. Noi giochiamo per trovare soluzioni per vincere, abbiamo perso precisione, capacità di recuperare palla che avevano nel primo tempo, e questo ci ha creato difficoltà. Siamo riusciti a sopperire con la voglia di fare il risultato.

Zapata ha fatto bene in quella posizione, dobbiamo cercare di svariare il tema di attacco, che andava bene ma non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo spesso rincorrere, quando riusciamo ad andare in vantaggio gli spazi sono diversi. Nel primo tempo ci sono state tante situazioni in cui bastava il controllo o il passaggio preciso: in questo momento concetti e lucidità sono giusti, ci manca qualità e precisione per tornare a realizzare come lo scorso anno. De Roon è fantastico, ha qualità fisiche ed atletiche, ma ha grande testa. Da difensore sta crescendo, è duttile, conosce il calcio. Dobbiamo esprimerci con entusiasmo e con questo credo, le soddisfazioni arriveranno anche in casa”.

