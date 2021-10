La Repubblica | Esame a Bergamo, Sarri con Basic. “Serve personalità”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’allenatore: “Dobbiamo giocare come all’Olimpico”. E Lotito già gli vuole offrire il rinnovo del contratto.

Come riportato da La Repubblica, sono ben 10 le sconfitte fuori casa della Lazio, compresa la gestione Inzaghi. Il problema è che oggi a Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini, non sarà affatto agevole invertire la tendenza. L’esame di oggi è particolarmente significativo: un risultato positivo significherebbe dare continuità ai progressi visti con la Fiorentina, soprattutto sotto l’aspetto della tenuta difensiva; un’altra caduta sarebbe un duro colpo per le ambizioni della squadra. Oltre a contenere i vari Zapata, Ilicic, Malinovskyi. Tuttavia, Sarri può contare su Pedro, reduce dal bellissimo gol ai viola e Immobile, che vuole eguagliare Piola a quota 159 reti con la Lazio. Probabili cambi a centrocampo, con Basic e Leiva nella formazione iniziale al posto di Luis Alberto e Cataldi. In difesa, Hysaj o Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Lotito crede nel progetto Sarri: ha già intenzione di offrirgli il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: