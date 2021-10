PRIMAVERA 2| La Lazio ospite ad Ascoli per continuare il suo percorso di crescita

La Lazio domani sarà ospite dell’Ascoli, una partita in cui si aspettano delle risposte importanti dopo gli ultimi risultati in campionato e la vittoria in Coppa Italia che ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi agli ottavi di finale, dove affronteranno la Juventus. La squadra di Calori sta trovando la propria identità, una difesa che sta imparando a essere solida, Bertini sempre più fulcro e un Crespi ispiratissimo e sempre impeccabile lì davanti.

L’Ascoli

L’avversario sarà l’Ascoli, una squadra che sta faticando a trovare una propria dimensione: si trova tutt’ora a sei punti, al nono posto, ben sei punti dietro la Lazio attualmente al secondo posto. Da segnalare come i sei punti della squadra marchigiana sono arrivate dopo le prime due partite contro la Salernitana, unica squadra con cui ha perso la Lazio. Ennesima dimostrazione che in Primavera 2 tutto è possibile. Dopo queste due prime vittorie, però, l’Ascoli ha trovato tre sconfitte davanti a sé, fatto che li farà arrivare ancor più carichi alla sfida contro la Lazio.

La probabile formazione

Alessandro Calori potrebbe sorprendere ancora dopo diversi cambi di formazione. Potrebbe comunque riconfermare una formazione simile a quella dell’ultima giornata di campionato. Davanti a Moretti, in porta, ci sarà il quartetto difensivo formato da Floriani, Adeagbo, Ruggeri e De Santis. I tre davanti alla difesa potrebbero essere Coulibaly, Ferrante e Bertini. Confermata la coppia Crespi-Tare che vedrà Shehu seguire dietro.

(4-3-1-2): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Coulibaly, Ferrante, Bertini; Shehu; Crespi, Tare.

