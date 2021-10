Europa League, Marsiglia-Lazio: dove vedere il match

Archiviata la partita con l’Atalanta, giovedì alle 21 si scende di nuovo in campo. La Lazio andrà a Marsiglia per la quarta partita del girone di Europa League e la trasferta sarà vietata ai tifosi, quindi la partita sarà visibile solo in streaming o in tv. A trasmetterla saranno DAZN, Sky e NOW TV.

