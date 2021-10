Salernitana, Colantuono dopo la gara con il Napoli: “Con la Lazio dovremo ripetere la partita di oggi”

La Salernitana, prossima avversaria dei biancocelesti all’Olimpico, ha perso di misura con il Napoli nel derby delle 18.00, mettendo in difficoltà la squadra di Spalletti, soprattutto nei minuti finali. Il tecnico Stefano Colantuono, ai microfoni di Dazn, nel commentare la gara di oggi ha messo nel mirino anche la prossima giornata di campionato: “Siamo aggrappati alla classifica, vogliamo rimanere vivi fino alla fine: speriamo di aver capito che queste sfide, indipendentemente dall’avversario, vanno giocate. Ora andremo in casa della Lazio e dovremo fare come oggi“.

