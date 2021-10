SOCIAL | La Lazio celebra l’esultanza di Immobile dopo il gol del record – VIDEO

Ieri Ciro Immobile è diventato il calciatore più prolifico della storia della Lazio, raggiungendo il record di Piola. Un cammino quello di Ciro con la Lazio iniziato il 21 agosto 2016 proprio contro l’Atalanta a Bergamo, partita in cui segnò il suo primo gol in biancoceleste. Sempre contro l’Atalanta, ieri 30 ottobre 2021, il King ha raggiunto quota 159 gol, in soli cinque anni. La Lazio sui propri account social ha celebrato l’esultanza di Immobile, che è stata la stessa della prima volta.

